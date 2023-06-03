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أردوغان: سنعزز ديمقراطيتنا بدستور جديد حر ومدني وشامل ونتحرر من الدستور الحالي الذي كان ثمرة لانقلاب عسكري

Lebanon 24
03-06-2023 | 11:07
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