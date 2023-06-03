Advertisement

أخبار عاجلة

السفارة الأميركية بالسودان: سنواصل دعم مطلب الشعب السوداني بحكومة مدنية والتحول الديمقراطي

Lebanon 24
03-06-2023 | 11:08
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بايدن: العنف في السودان يعتبر خيانة لمطالب الشعب بحكومة مدنية وانتقال إلى الديمقراطية
lebanon 24
03/06/2023 22:54:10 Lebanon 24 Lebanon 24
بايدن: الشعب السوداني متمسك بالديمقراطية ويرفض الصراع على السلطة (العربية)
lebanon 24
03/06/2023 22:54:10 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية البريطانية: ندعم حق الشعب السوداني في دولة ديمقراطية مدنية
lebanon 24
03/06/2023 22:54:10 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار الأمن القومي الأميركي: نؤيد تطلعات الشعب السوداني في الانتقال الديمقراطي السلمي
lebanon 24
03/06/2023 22:54:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:52 | 2023-06-03
15:46 | 2023-06-03
15:42 | 2023-06-03
15:39 | 2023-06-03
15:38 | 2023-06-03
15:35 | 2023-06-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website