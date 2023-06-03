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مسؤولون في "الجيش" الإسرائيلي تعليقاً على حادثة الحدود المصرية: مفهوم الدفاع للجيش الإسرائيلي انهار

Lebanon 24
03-06-2023 | 11:10
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