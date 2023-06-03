Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي: غالانت أبلغ نظيره المصري أن الحادث يجب ألا يؤثر على العلاقات المشتركة

Lebanon 24
03-06-2023 | 13:35
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: نجري تحقيقا شاملا بمشاركة الجيش المصري بشأن الحادث على الحدود
lebanon 24
04/06/2023 06:53:35 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: الحادث على الحدود المصرية قيد التحقيق
lebanon 24
04/06/2023 06:53:35 Lebanon 24 Lebanon 24
"الجزيرة" عن إذاعة الجيش الإسرائيلي: وزير الدفاع غالانت أكد لنظيره الأميركي تصميم "إسرائيل" على الدفاع عن نفسها ومنع إيذاء مواطنيها بأي ثمن
lebanon 24
04/06/2023 06:53:35 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع المصري يبحث ملابسات حادث الحدود مع نظيره الإسرائيلي
lebanon 24
04/06/2023 06:53:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
23:04 | 2023-06-03
16:54 | 2023-06-03
16:17 | 2023-06-03
15:52 | 2023-06-03
15:46 | 2023-06-03
15:42 | 2023-06-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website