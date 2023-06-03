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باسيل: صلاحياتي كرئيس للتيار الوطني الحر واسعة لكنني أقوم بالتنازل عنها من أجل التشاور

Lebanon 24
03-06-2023 | 15:35
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