باسيل: من المعروف اننا تقاطعنا مع كتل نيابية اخرى على اسم جهاد ازعور من بين اسماء اخرى اعتبرناها مناسبة وغير مستفزة وهذا التقاطع هو تطور ايجابي ومهم

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