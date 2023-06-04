البطريرك الراعي: لو يستحضرون الله بعد مضي 8 أشهر على الفراغ والانهيار الكامل لسارعوا الى التفاهم والتوافق على انتخاب رئيس ونبارك كل خطوة في هذا الاتجاه بعيداً عن المقولة البغيضة "غالب ومغلوب"

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