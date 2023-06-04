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الراعي: نذكّرهم بالأخلاقية وبمسؤوليتهم عن هدم الدولة وتعطيل المؤسسات الدستورية وإفقار الشعب وإذلاله وتهجيره وكفره بوطنه

Lebanon 24
04-06-2023 | 03:40
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