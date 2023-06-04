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الصادق لـmtv: همّنا التعامل مع حزب الله كشركاء في السياسة وزمن الفرض انتهى والدور العسكري لإيران في المنطقة الى تراجع والمطلوب انتخاب رئيس اصلاحي للبنان اذا أردنا استثمارات عربية

Lebanon 24
04-06-2023 | 08:22
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باسيل: الفرض من أي جهة يؤدّي لفشل الرئيس ولو نجح في الانتخاب ونريد رئيساً لا أحد يفرضه علينا ولكن نحن أيضاً لا نفرضه على أحد وهذه هي المعادلة الممكنة اليوم أي تفاهم اللبنانيين وتوافقهم على الرئيس والبرنامج هو الحل
lebanon 24
04/06/2023 17:15:47 Lebanon 24 Lebanon 24
البيان الختامي للقمة العربية التي ستعقد اليوم في جدة سيتضمن حث السلطات اللبنانية على مواصلة جهودها لانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة في اقرب وقت ممكن (الجديد)
lebanon 24
04/06/2023 17:15:47 Lebanon 24 Lebanon 24
عبد اللهيان: ندعم انتخاب رئيس جديد للجمهورية كما التوافق والانسجام بين اللبنانيين ونشجع استكمال العملية السياسية من خلال التوصيات التي نعطيها بشكل أخويّ لأصدقائنا في لبنان
lebanon 24
04/06/2023 17:15:47 Lebanon 24 Lebanon 24
فضل الله في خطبة عيد الفطر: لانتخاب رئيس للجمهورية يحظى بثقة اللبنانيين
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04/06/2023 17:15:47 Lebanon 24 Lebanon 24
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