الصادق لـmtv: همّنا التعامل مع حزب الله كشركاء في السياسة وزمن الفرض انتهى والدور العسكري لإيران في المنطقة الى تراجع والمطلوب انتخاب رئيس اصلاحي للبنان اذا أردنا استثمارات عربية

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