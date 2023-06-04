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أمين عام الناتو: نقدر الهواجس الأمنية التركية بشأن انضمام السويد للحلف

Lebanon 24
04-06-2023 | 09:19
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