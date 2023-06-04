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"الجديد": النواب الذي وفدوا الى دارة ميشال معوض حتى الساعة قبيل المؤتمر الصحافي هم الياس حنكش وجورج عقيص وبلال حشيمي والياس الخوري ومارك ضو وغسان سكاف وفؤاد مخزومي وسليم الصايغ واشرف ريفي

Lebanon 24
04-06-2023 | 10:56
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