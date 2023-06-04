معوض: انطلاقا من واقع نعيشه جميعا صارت شروط الوصول الى الرئاسة تتناقض مع مواصفات النجاح، قوى الممانعة أصرت على أن ترفض اليد الممدودة وتوقعنا ذلك وأصرت على استكمال مشروع الهيمنة وفائض القوة

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