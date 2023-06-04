النائب مارك ضو يُعلن ترشيح المعارضة للوزير السابق جهاد أزعور لرئاسة الجمهورية: نؤكد احترام سيادة الدولة واعتماد كافة الاصلاحات لا سيما استقلالية القضاء ومحاسبة المسؤولين عن كل الكوارث التي حصلت

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