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النائب مارك ضو يُعلن ترشيح المعارضة للوزير السابق جهاد أزعور لرئاسة الجمهورية: نؤكد احترام سيادة الدولة واعتماد كافة الاصلاحات لا سيما استقلالية القضاء ومحاسبة المسؤولين عن كل الكوارث التي حصلت

Lebanon 24
04-06-2023 | 11:27
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