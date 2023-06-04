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ضو: المرشح جهاد الزعور ليس مرشح المعارضة فقط ولا مرشح حصري لأي من الكتل وتنوي المعارضة التقاطع عليه لخوض المعركة الرئاسية باسمه وهي تعتبر ان ما تعلنه اليوم يهدف إلى إيصاله

Lebanon 24
04-06-2023 | 11:31
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