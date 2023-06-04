ضو: المرشح جهاد الزعور ليس مرشح المعارضة فقط ولا مرشح حصري لأي من الكتل وتنوي المعارضة التقاطع عليه لخوض المعركة الرئاسية باسمه وهي تعتبر ان ما تعلنه اليوم يهدف إلى إيصاله

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