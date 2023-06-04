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ضو: المطلوب اليوم الحسم والوضوح وانهاء الفراغ الرئاسي وندعو رئيس مجلس النواب للدعوة الى جلسة فوراً لانتخاب رئيس بدورات متتالية

Lebanon 24
04-06-2023 | 11:34
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