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الموفد البطريركي سمع من السيد نصر الله استمرارًا لدعم ترشيح سليمان فرنجية والتأكيد على أهمية الحوار من أجل انجاز الاستحقاق الرئاسي (المنار)

Lebanon 24
04-06-2023 | 14:38
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