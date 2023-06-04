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وزير الطاقة السعودي للعربية: عززنا مفهوم الشفافية مع روسيا حول أرقام إنتاجها النفطي

Lebanon 24
04-06-2023 | 15:56
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