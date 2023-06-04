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مسؤول أميركي: طائرة صغيرة انتهكت المجال الجوي والطائرات العسكرية لم تتسبب في حدوث تصادم مدني

Lebanon 24
04-06-2023 | 17:53
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