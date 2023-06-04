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وسائل إعلام روسية: رئيس هيئة الأركان العامة الروسية الجنرال فاليري جيراسيموف كان في نقطة سيطرة روسية عندما أطلقت كييف عمليتها العسكرية واسعة النطاق
Lebanon 24
04-06-2023
|
18:31
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