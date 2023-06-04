Advertisement

أخبار عاجلة

حاكم بيلغورود: هجوم بمسيرة يؤدي إلى اندلاع النيران في منشأة طاقة بالمدينة

Lebanon 24
04-06-2023 | 20:00
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هجوم بطائرة مسيرة على منشأة للطاقة في روسيا... اليكم ما حصل
lebanon 24
05/06/2023 06:53:39 Lebanon 24 Lebanon 24
حاكم بيلغورود: مدينة شيبيكينو الروسية تمر بأصعب يوم منذ اندلاع الصراع (العربية)
lebanon 24
05/06/2023 06:53:39 Lebanon 24 Lebanon 24
السلطات الروسية: أضرار ماديّة إثر هجوم بمسيرة على بلدة في بيلغورود الحدودية مع أوكرانيا (العربية)
lebanon 24
05/06/2023 06:53:39 Lebanon 24 Lebanon 24
حاكم بيلغورود الروسية: مقتل مدني وإصابة 13 جراء الهجوم الأوكراني على المقاطعة (العربية)
lebanon 24
05/06/2023 06:53:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:06 | 2023-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:17 | 2023-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2023-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:42 | 2023-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
23:21 | 2023-06-04
20:23 | 2023-06-04
20:01 | 2023-06-04
20:01 | 2023-06-04
20:00 | 2023-06-04
19:30 | 2023-06-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website