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الليرة التركية تهبط لمستوى قياسي جديد أمام الدولار بالذي تخطت قيمته 21 ليرة للمرة الأولى على الإطلاق

Lebanon 24
05-06-2023 | 01:13
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