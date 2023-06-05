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أخبار عاجلة
الخارجية الصينية: كل الإجراءات التي اتخذتها البحرية الصينية تجاه المدمرة الأميركية قانونية واحترافية وآمنة
Lebanon 24
05-06-2023
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03:35
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