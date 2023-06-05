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المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: مخزون إيران من اليورانيوم المخصب حتى نسبة 60% يزيد عن 100 كيلوغرام

Lebanon 24
05-06-2023 | 06:15
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