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المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية: الإستثمار في الطاقة الشمسية في 2023 أعلى من النفط

Lebanon 24
05-06-2023 | 09:44
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