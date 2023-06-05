Advertisement

أخبار عاجلة

نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين: هناك مؤشرات إلى أن أوكرانيا ربما تكون قد بدأت هجومها المضاد

Lebanon 24
05-06-2023 | 10:57
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ماكرون: مستمرون بدعم أوكرانيا لتقوم بهجومها المضاد (العربية)
lebanon 24
05/06/2023 18:36:17 Lebanon 24 Lebanon 24
نيويورك تايمز نقلاً عن مسؤولين أميركيين: الهجوم على الكرملين بطائرة مسيرة كان على الأرجح من تدبير إحدى وحدات الجيش أو الاستخبارات الأوكرانية
lebanon 24
05/06/2023 18:36:17 Lebanon 24 Lebanon 24
"نيويورك تايمز" عن مسؤول أوكراني كبير: 4 دول أوروبية أكدت استعدادها لإرسال طائرات "إف 16" لأوكرانيا
lebanon 24
05/06/2023 18:36:17 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع البريطاني: صواريخ "ستورم شادو" ستمنح أوكرانيا أفضلية في هجومها المضاد
lebanon 24
05/06/2023 18:36:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:22 | 2023-06-05
10:53 | 2023-06-05
10:11 | 2023-06-05
10:08 | 2023-06-05
09:44 | 2023-06-05
09:29 | 2023-06-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website