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أول مجموعة طيارين من أوكرانيا تصل إلى بريطانيا للتدريب على مقاتلات حديثة (العربية)

Lebanon 24
05-06-2023 | 13:38
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