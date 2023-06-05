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الرئاسة التركية: توكيل قائد القوات البرية موسى آوسوار بتولي رئاسة هيئة الأركان مع احتفاظه بمنصبه الحالي لحين تعيين رئيس أركان جديد (الأناضول)

Lebanon 24
05-06-2023 | 15:13
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