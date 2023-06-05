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النائب ميشال معوض لـ"الحدث": بات واضحا لفرنسا أن معظم الكتل النيابية لا تريد سليمان فرنجية رئيساً

Lebanon 24
05-06-2023 | 15:29
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