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أخبار عاجلة
وزارة الدفاع الروسية: خسائر فادحة في صفوف القوات الأوكرانية في دونيتسك
Lebanon 24
05-06-2023
|
17:36
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