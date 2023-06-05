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وزارة الخارجية الروسية: القوات الأوكرانية تنشر قوات جديدة في جبهات القتال الشرقية

Lebanon 24
05-06-2023 | 17:39
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