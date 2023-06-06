22
o
بيروت
22
o
طرابلس
16
o
صور
21
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
15
o
النبطية
19
o
زحلة
21
o
بعلبك
22
o
بشري
22
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
القيادة العسكرية في جنوب أوكرانيا: القوات الروسية تفجّر سدّ نوفا كاخوفكا في خيرسون (الجزيرة)
Lebanon 24
06-06-2023
|
00:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القيادة العسكرية الجنوبية لأوكرانيا: سد نوفا كاخوفكا في منطقة خيرسون نسفته القوات الروسية
Lebanon 24
القيادة العسكرية الجنوبية لأوكرانيا: سد نوفا كاخوفكا في منطقة خيرسون نسفته القوات الروسية
06/06/2023 08:28:47
06/06/2023 08:28:47
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة تاس الروسية تؤكد تدمير سد نوفا كاخوفكا في منطقة خيرسون
Lebanon 24
وكالة تاس الروسية تؤكد تدمير سد نوفا كاخوفكا في منطقة خيرسون
06/06/2023 08:28:47
06/06/2023 08:28:47
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: القوات الجوية نفذت ضربة جماعية استهدفت أنظمة دفاع جوي في أوكرانيا تحمي مواقع حيوية للبنية التحتية العسكرية (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: القوات الجوية نفذت ضربة جماعية استهدفت أنظمة دفاع جوي في أوكرانيا تحمي مواقع حيوية للبنية التحتية العسكرية (سكاي نيوز عربية)
06/06/2023 08:28:47
06/06/2023 08:28:47
Lebanon 24
Lebanon 24
دوي انفجارات في مقاطعة خيرسون جنوب أوكرانيا (الجزيرة)
Lebanon 24
دوي انفجارات في مقاطعة خيرسون جنوب أوكرانيا (الجزيرة)
06/06/2023 08:28:47
06/06/2023 08:28:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مُجدداً مذيعة الـ MTV بالمايوه.. ظهرت "تتشمس" في حديقة منزلها! (صور)
Lebanon 24
مُجدداً مذيعة الـ MTV بالمايوه.. ظهرت "تتشمس" في حديقة منزلها! (صور)
02:00 | 2023-06-05
05/06/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر "صيرفة" تغيّر.. إليكم ما أعلنه مصرف لبنان اليوم
Lebanon 24
سعر "صيرفة" تغيّر.. إليكم ما أعلنه مصرف لبنان اليوم
12:10 | 2023-06-05
05/06/2023 12:10:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تراجع كبير صباح اليوم.. اليكم سعر صرف الدولار
Lebanon 24
تراجع كبير صباح اليوم.. اليكم سعر صرف الدولار
02:32 | 2023-06-05
05/06/2023 02:32:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مصير الدولار بعد رحيل سلامة: تحليق أو هبوط ؟
Lebanon 24
مصير الدولار بعد رحيل سلامة: تحليق أو هبوط ؟
05:00 | 2023-06-05
05/06/2023 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة تكشف سرّ تراجع الدولار.. هذا ما شهده السوق قبل ساعات
Lebanon 24
معلومة تكشف سرّ تراجع الدولار.. هذا ما شهده السوق قبل ساعات
16:08 | 2023-06-05
05/06/2023 04:08:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
01:22 | 2023-06-06
تاس: لا خطر يهدد قناة المياه في شمالي القرم بعد انهيار سد نوفا كاخوفكا (الجزيرة)
01:19 | 2023-06-06
الرئاسة الأوكرانية: تدمير سد نوفا كاخوفكا جريمة حرب (العربية)
01:18 | 2023-06-06
انطلاق عملية الاقتراع في الكويت لانتخاب أعضاء مجلس الأمة (الشرق)
01:13 | 2023-06-06
الجيش الأوكراني: إسقاط صواريخ روسية كانت متجهة لمقر القيادة الجوية في كييف (العربية)
01:02 | 2023-06-06
رئيس الموظفين في الرئاسةىالاوكرانية: انفجار سد نوفا كاخوفكا "إبادة بيئية" (الجزيرة)
00:51 | 2023-06-06
الجزيرة نقلا عن رويترز: الرئيس الأوكراني سيعقد اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الأوكراني بعد تفجير سد نوفا كاخوفكا
فيديو
اعلامية لبنانية ترد على "سطحية" ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
اعلامية لبنانية ترد على "سطحية" ياسمين عز (فيديو)
08:53 | 2023-06-05
06/06/2023 08:28:47
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تعود بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن انتخاب رئيس جديد للبنان والدولار (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تعود بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن انتخاب رئيس جديد للبنان والدولار (فيديو)
00:29 | 2023-06-05
06/06/2023 08:28:47
Lebanon 24
Lebanon 24
رعب حقيقي بواشنطن.. مقاتلات تُطارد طائرة انتهكت المجال الجوي للعاصمة وهذا ما حلّ بها (فيديو)
Lebanon 24
رعب حقيقي بواشنطن.. مقاتلات تُطارد طائرة انتهكت المجال الجوي للعاصمة وهذا ما حلّ بها (فيديو)
23:14 | 2023-06-04
06/06/2023 08:28:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact