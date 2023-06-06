Advertisement

أخبار عاجلة

مسؤول موال لموسكو يقول إن تدمير سد نوفا كاخوفكا سيؤثر على إمدادات المياه إلى القرم

Lebanon 24
06-06-2023 | 00:35
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مسؤول موال لموسكو يقول إن سد نوفا كاخوفكا تعرض لـ"عمل إرهابي خطير"
lebanon 24
06/06/2023 10:43:42 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول موال لموسكو: لا خطورة على محطة زابوريجيا النووية حتى الآن بعد تفجير سد نوفا كاخوفكا (سكاي نيوز)
lebanon 24
06/06/2023 10:43:42 Lebanon 24 Lebanon 24
الإعلان الأوكراني يأتي بعد نفي مسؤول موال لموسكو التقارير عن تفجير سد نوفا كاخوفكا
lebanon 24
06/06/2023 10:43:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تاس: لا خطر يهدد قناة المياه في شمالي القرم بعد انهيار سد نوفا كاخوفكا (الجزيرة)
lebanon 24
06/06/2023 10:43:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:35 | 2023-06-06
03:23 | 2023-06-06
03:19 | 2023-06-06
03:14 | 2023-06-06
03:08 | 2023-06-06
02:54 | 2023-06-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website