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الشرق نقلا عن رويترز: سقوط عدد من الضحايا جراء تفجير سيارة مفخخة في شمال أفغانستان

Lebanon 24
06-06-2023 | 01:29
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