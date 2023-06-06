وزارة الداخلية الأوكرانية تدعو سكان 10 قرى على الضفة اليمنى لنهر دنيبرو وأجزاء من مدينة خيرسون إلى جمع وثائقهم الأساسية ومغادرة المنطقة (الحرة)

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