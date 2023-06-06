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الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد عدم وجود تهديد مباشر لمحطة زابوريجيا النووية بعد تفجير سد نوفا كاخوفكا

Lebanon 24
06-06-2023 | 02:11
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