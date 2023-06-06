Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس الوزراء الأوكراني يقول إن نحو 80 قرية مهددة بالفيضانات بعد تفجير سد نوفا كاخوفكا

Lebanon 24
06-06-2023 | 02:28
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجزيرة نقلا عن رويترز: الرئيس الأوكراني سيعقد اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الأوكراني بعد تفجير سد نوفا كاخوفكا
lebanon 24
06/06/2023 12:53:06 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: تأثر نحو 22 ألف شخص و14 قرية باحتمال فيضان نهر دنيبرو بعد تفجير سد نوفا كاخوفكا
lebanon 24
06/06/2023 12:53:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تاس: تفجير سد نوفا كاخوفكا تم بواسطة قاذفات صواريخ "أولكا" الأوكرانية (الحدث)
lebanon 24
06/06/2023 12:53:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الإعلان الأوكراني يأتي بعد نفي مسؤول موال لموسكو التقارير عن تفجير سد نوفا كاخوفكا
lebanon 24
06/06/2023 12:53:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:40 | 2023-06-06
05:38 | 2023-06-06
05:36 | 2023-06-06
05:22 | 2023-06-06
05:20 | 2023-06-06
05:06 | 2023-06-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website