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الرئيس المصري ورئيس الوزراء الإسرائيلي يؤكدان خلال اتصال هاتفي أهمية التنسيق الكامل لكشف ملابسات حادث إطلاق النار على الحدود

Lebanon 24
06-06-2023 | 04:02
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