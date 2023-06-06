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أخبار عاجلة
إعلان حالة الطوارئ في محيط سد نوفا كاخوفكا بعد الانفجار الذي تعرض له
Lebanon 24
06-06-2023
|
05:06
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