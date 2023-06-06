البعريني لـ"الجديد": الأمور تأخذ منحى سيّئاً واجتماعات كتلة "الإعتدال الوطني" مفتوحة حتى الخروج بخيار رئاسي على مستوى حجم الأزمة في أسرع وقت و"اليوم قبل بكرا"

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