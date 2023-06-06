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مدير عام "الإسكان" بعد لقائه الرئيس ميقاتي: القروض التي ستُمنح للمواطنين ستكون بالدولار بدلاً من الليرة وسيكون بإستطاعة اللبنانيين الحصول على قرضٍ بـ40 ألف دولار لذوي الدخل المحدود و 50 ألفاً لذوي الدخل المتوسط

Lebanon 24
06-06-2023 | 05:59
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