مدير عام "الإسكان": القروض التي ستمنح تسدد بنفس العملة أي أن من يأخذ قرضاً بالليرة سيسدده بالليرة اللبنانية أما القروض التي تعطى بالدولار فستسدد فقط بالدولار

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