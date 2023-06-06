Advertisement

أخبار عاجلة

كييف: 150 طنا من زيت المحركات تسربت إلى نهر دنيبرو بعد انفجار سد نوفا كاخوفكا

Lebanon 24
06-06-2023 | 06:19
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
السلطات الروسية تعلن فتح تحقيق جنائي في ملابسات انفجار سد نوفا كاخوفكا
lebanon 24
06/06/2023 14:54:00 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلان حالة الطوارئ في محيط سد نوفا كاخوفكا بعد الانفجار الذي تعرض له
lebanon 24
06/06/2023 14:54:00 Lebanon 24 Lebanon 24
أوكرانيا: خطر وقوع كارثة نووية في زابوريجيا يزداد بسرعة بعد انفجار سد نوفا كاخوفكا (العربية)
lebanon 24
06/06/2023 14:54:00 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: تأثر نحو 22 ألف شخص و14 قرية باحتمال فيضان نهر دنيبرو بعد تفجير سد نوفا كاخوفكا
lebanon 24
06/06/2023 14:54:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:47 | 2023-06-06
07:21 | 2023-06-06
06:56 | 2023-06-06
06:25 | 2023-06-06
06:03 | 2023-06-06
06:01 | 2023-06-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website