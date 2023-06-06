رئيس مجلس السيادة السوداني يؤكد في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية السعودي ضرورة التزام قوات الدعم السريع بالخروج من المؤسسات الطبية والخدمية حتى يحقق منبر جدة النجاح

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