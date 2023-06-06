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أخبار عاجلة
وزير الدفاع الروسي: أوكرانيا بدأت بناء مواقع دفاعية على الضفة اليمنى لنهر دنيبرو
Lebanon 24
06-06-2023
|
09:32
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