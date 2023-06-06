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بيان فرنسي ألماني بريطاني: إيران تواصل تطوير برنامجها النووي بشكل يتجاوز المبررات المدنية

Lebanon 24
06-06-2023 | 11:00
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