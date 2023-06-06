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كتلة التوافق الوطني: التوافق يشكل مناعة وطنية للبلاد وللرئيس العتيد والمؤسسات الدستورية ونحذر من الإصطفافات التي تؤدي إلى الإنقسام

Lebanon 24
06-06-2023 | 11:23
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