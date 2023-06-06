ميقاتي: من الضروري الإتفاق بهدف تأمين الإستمرارية الصحيحة لمصرف لبنان وبدأنا التواصل مع نائب الحاكم الأول وسيم منصوري الذي يُهيئ نفسه لتولي صلاحيات مركز الحاكم

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