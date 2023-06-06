ميقاتي عن إستحقاق الرئاسة: أدعم الرئيس الذي بإمكانه إعادة جمع اللبنانيين وأن يكون على علاقة جيّدة مع كل الأفرقاء وأن يقوم بوضع إستراتيجية دفاعية واضحة ويساهم في عودة النازحين وترسيم الحدود بين لبنان وسوريا

Lebanon 24