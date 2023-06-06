Advertisement

أخبار عاجلة

ميقاتي عن إستحقاق الرئاسة: أدعم الرئيس الذي بإمكانه إعادة جمع اللبنانيين وأن يكون على علاقة جيّدة مع كل الأفرقاء وأن يقوم بوضع إستراتيجية دفاعية واضحة ويساهم في عودة النازحين وترسيم الحدود بين لبنان وسوريا

Lebanon 24
06-06-2023 | 12:20
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مدير عام "الإسكان" بعد لقائه الرئيس ميقاتي: القروض التي ستُمنح للمواطنين ستكون بالدولار بدلاً من الليرة وسيكون بإستطاعة اللبنانيين الحصول على قرضٍ بـ40 ألف دولار لذوي الدخل المحدود و 50 ألفاً لذوي الدخل المتوسط
lebanon 24
06/06/2023 22:59:21 Lebanon 24 Lebanon 24
سلسلة لقاءات واجتماعات لميقاتي في جدة: نُقدّر الدعم المستمر الذي يقدمه الرئيس المصري للبنان
lebanon 24
06/06/2023 22:59:21 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: نأسف أننا بدون رئيس جمهورية منذ 6 أشهر وأدعو إلى حوار بين الأفرقاء اللبنانيين للاتفاق على رئيس جمهورية
lebanon 24
06/06/2023 22:59:21 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية بسام مولوي للـ"ام تي في" ردًّا على ما إذا كان مؤهّلاً ليكون رئيس حكومة: نحن لا نخون ميقاتي ولا نغدر به ولستُ بمنافسةٍ مع أحد إنّما مع نفسي لتأمين حاجات اللبنانيين
lebanon 24
06/06/2023 22:59:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:55 | 2023-06-06
15:51 | 2023-06-06
15:49 | 2023-06-06
15:48 | 2023-06-06
15:46 | 2023-06-06
15:44 | 2023-06-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website