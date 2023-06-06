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الرئيس الأوكراني: استخدمنا صواريخ ستورم شادو وهيمارس وغيرها للدفاع عن أرضنا (الجزيرة)

Lebanon 24
06-06-2023 | 12:21
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