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الرئيس الأوكراني: مدينة باخموت تعرضت لهجوم كاسح من قبل العدو الذي استخدم فيه مختلف أنواع الأسلحة (الجزيرة)

Lebanon 24
06-06-2023 | 12:27
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